Rop v Senovem Dnevnik Policija išče storilca ponedeljkovega ropa na Titovi cesti v Senovem, o katerem so bili obveščeni dvajset minut do desete zvečer. Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih policije je v bližini gostinskega lokala do oškodovanca pristopil...

Sorodno

Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Vasko Simoniti

Borut Pahor

Tadej Pogačar

Janez Janša

Andrej Vizjak