Spektakularna Mura napredovala v 2. krog Dnevnik Nogometaši Mure so se uvrstili v drugi krog kvalifikacij za ligo prvakov. Na domačem igrišču so prvaka Severne Makedonije Škendijo premagali s 5:0 in napredovali s skupnim izidom 6:0.

