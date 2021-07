"Šlo je za prebuditev mladih generacij, ki ne živijo v svoji 'dragi vasi domači«' ampak v globalnem 21. stoletju, ki so slišali Greto in videli grozljivi prezir blodnjavih starcev, tudi Janše, do nje in vseh mladih, ki jim ni vseeno za planet. Sprva so ti mladi ob političnih blodnjah o Kapitalu, Bogu in Orožju le zavijali z očmi, dokler niso ugotovili, da ta falanga prodaja njihovo prihodnost, njihova življenja.