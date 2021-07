Slovenski odbojkarji ne počivajo pred prihajajočim evropskim prvenstvom 24ur.com Slovenski odbojkarski reprezentanti med reprezentančnim odmorom ne počivajo, temveč svoje znanje prenašajo na mlajše generacije. Četverica naših uspešnih odbojkarjev, in sicer Tine Urnaut, Mitja Gasparini, Jan Kozamernik ter Dejan Vinčić, namreč gostijo svoje odbojkarske kampe. Da je slovenska odbojka zares na vrhunski ravni, so zaslužni tudi sami, v letošnji Ligi narodov so se odlično odrezali, ...

