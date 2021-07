“Cepljenje je edini učinkovit ukrep” Primorske novice Nedvomno bomo konec meseca oziroma sredi avgusta v četrtem valu epidemije zaradi delta seva novega koronavirusa, ki se širi po Sloveniji, napoveduje Inštitut Jožef Stefan. Priznana epidemiologa Alenka Kraigher in Ivan Eržen zato ljudi pozivata k cepljenju, saj je to edini učinkovit ukrep, ki bo omogočil dokaj normalno delo in ne bo potreben popolni lockdown.

