Je možno prepoved prodaje bencinskih in dizelskih vozil še ustaviti? zurnal24.si EU naj bi v četrtek objavila, da bodo morali proizvajalci vozil do leta 2035 emisij novih avtomobilov zmanjšati na nič. To pomeni konec za motorje z notranjim zgorevanjem. Francija temu nasprotuje.

