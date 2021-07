Rast inflacije v ZDA se ni ustavila niti v juniju Finančni Trgi Cene v ZDA so se junija ponovno izjemno povišale, kar je bila poleg drugega posledica rasti cen hrane in rabljenih avtomobilov. Cene življenjskih potrebščin so se tako v juniju glede na leto pred tem povišale za kar 5,4 odstotka, kar je bilo še več od 5 odstotnega povišanja mesec pred tem. Po podatkih ameriškega ministrstva za delo gre za največje letno povišanje inflacije po avgustu leta 2008. In

