Vstop v Slovenijo za večino potnikov od četrtka dalje le s potrdili PCT, drugače obvezna 10-dnevna k Politikis V Sloveniji se bo v četrtek začel uporabljati nov odlok o prehajanju meje, ki ukinja seznam držav in izenačuje pogoje za vstop v državo. Po novem bodo morali potniki predložiti dokazilo o prebolelosti, cepljenju ali testiranju (PCT). To bo veljalo tudi za tranzitne potnike, saj ostajata le še dve izjemi, pri katerih dokazilo ne bo […] The post Vstop v Slovenijo za večino potnikov od četrtka dalje ...

Sorodno





















Oglasi