Pireneji bodo za vodilnega Pogačarja morda že odločilni Politikis Kolesarje danes na dirki po Franciji čaka izjemno zahteven dan v Pirenejih. V 17. etapi jih čaka 178,4 km dolga trasa od Mureta do vrha na prelazu Col du Portet. Slovenski as Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) bo branil veliko prednost pred tekmeci v lovu na drugo zaporedno skupno zmago na Touru. Dvaindvajsetletnik s Klanca […] The post Pireneji bodo za vodilnega Pogačarja morda že odločilni first ...

Sorodno







Oglasi