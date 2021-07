Slovenci so po dolgih mesecih zaprtja in potovalnih omejitev željni potovanj. O tem priča tudi velik porast povpraševanj v zadnjih tednih, ki jih prejemajo turistične agencije v štirih SES-ovih nakupovalnih središčih po Sloveniji (ALEJA Ljubljana Šiška, Citypark Ljubljana, Europark Maribor in Citycenter Celje). Turistične agencije lahko po večmesečnem zaprtju ponovno poslujejo v polnem obsegu in s ...