Anja Širovnik besna in razočarana (takšne še niste videli) TOčnoTO.si Anja Širovnik, zmagovalka oddaje Sanjski moški Slovenije 2021, je imela slabo izkušnjo z osebjem v celjski bolnišnici. Najprej ni želela nikomur delati krivice in je dolgo premišljevala, ali bi sploh kaj povedala. Jeza je naredila svoje in oglasila se je svojim sledilcem v kratkih zgodbah na družbenem omrežju Instagram. Priznala je, da je bila močno […] Anja Širovnik besna in razočarana (takšne še ...

Sorodno

























Oglasi