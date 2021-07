Serija aretacij sodelavcev pokojnega Bandića na hrvaškem se nadaljuje Politikis Hrvaški urad za boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu (Uskok) je danes potrdil, da so prijeli pet oseb zaradi suma korupcije. Policija je danes v Dubrovniku prijela bivšega direktorja zagrebških mestnih pokopališč Patrika Šegota, je potrdil Šegotov odvetnik. Šegota je veljal za sodelavca pokojnega zagrebškega župana Milana Bandića. Hrvaška policija je danes prav tako objavila, […] The po ...

