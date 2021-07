Opozicija ne govori več o vodi, tu je hudournik političnega preigravanja Radio Ognjišče Rezultat nedeljskega referenduma je dal veter v krila opozicije, ki razpravlja tudi o konstruktivni nezaupnici vladi. Nasprotniki novele zakona o vodah oz. leva politična opcija ne omenjajo več njene vsebine, vprašanje o vodi so spremenili v hudournik političnega preigravanja in preštevanja glasov, kjer bodo odločilne glasove prispevali predvsem poslanci DESUS. Za komentar in ori...

