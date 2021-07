Olivia Rodrigo bo združila moči z Belo hišo v kampanji za cepljenje 24ur.com Pevka Olivia Rodrigo bo obiskala Belo hišo in se pojavila v video kampanji za spodbujanje mladih Američanov k cepljenju proti covidu-19. Srečala se bo s predsednikom Bidnon in dr. Anthonyjem Faucijem, vodjo Nacionalnega inštituta za alergije in nalezljive bolezni.

