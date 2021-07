Šolska telovadnica je bila v ponedeljek, 12. 7. 2021, prizorišče slovesne podelitve maturitetnih spričeval. Maturo je uspešno opravilo 88 dijakov. Na šoli so ponosni na devet zlatih maturantov, ki so dobili spričevalo s pohvalo: Veronika Kelher, Špela Plestenjak, Patrik Ganc, Luka Gorjan, Taja Kukavica, Sara Zofič, Maja Glogovšek, Manca Simončič in Maja Brečko, ki je med 15 dijaki v Sloveniji, k ...