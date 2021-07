Na 47. zasedanju Sveta OZN za človekove pravice o stanju v Belorusiji, Eritreji in regiji Tigraj Vlada RS Danes se v Ženevi izteka 47. zasedanje Sveta Organizacije združenih narodov (OZN) za človekove pravice, ki je med drugim na pobudo Evropske unije obravnavalo stanje človekovih pravic v Belorusiji, Eritreji in regiji Tigraj v Etiopiji. Slovenija je kot predsedujoča Svetu Evropske unije predstavila vse tri pobude, ki si prizadevajo za izboljšanje stanja človekovih pravic in pozivajo oblasti k spoštovanju mednarodnih zavez s področja človekovih pravic.

