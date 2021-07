24 let iskal ugrabljenega sina, sedaj ga je lahko znova objel 24ur.com Sreča, ko objameš svojega otroka, je neizmerna, toda veselje, ko po 24 letih iskanja objameš svojega pogrešanega otroka, je neopisljivo. To je na lastni koži izkusil 51-letni Guo Gangtang, ki je svojega sina iskal več let, z motorjem je po Kitajski prevozil 500.000 kilometrov, porabil vse svoje prihranke in si še nakopal dolgove. Na koncu je ugrabljenega sina našla policija, objem pa je izbrisal ...

Sorodno

Oglasi Omenjeni Kitajska Najbolj brano Osebe dneva Tadej Pogačar

Janez Janša

Luka Dončić

Borut Pahor

Tanja Fajon