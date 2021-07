Tonin: NSi ni naklonjen novim zapiranjem javnega življenja in omejevanju gospodarstva RTV Slovenija NSi novim zapiranjem javnega življenja in omejevanju gospodarstva ni naklonjen, energijo pa je treba usmeriti v promocijo cepljenja, zagon gospodarstva in turizma ter v krepitev javnega zdravstvenega sistema.

Sorodno

Oglasi