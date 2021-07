Isti poklic, enak obseg dela, različni dodatki 24ur.com Vlada in sindikati so znova sedli za pogajalsko mizo. Vroč kostanj so tokrat dodatki, izplačani v času epidemije. Vladna analiza je namreč pokazala, da sta delavca v istem poklicu, zaposlena v različnih javnih zavodih, dobivala različno visoke dodatke, ne glede na enako izobrazbo in enak obseg dela. Odločanje o višini dodatka je bilo namreč popolnoma prepuščeno direktorjem zavodov, zaradi česar s...

Sorodno



Oglasi Omenjeni Oglaševanje Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Tadej Pogačar

Janez Janša

Tanja Fajon

Borut Pahor