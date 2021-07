Cicipas brez večjih težav v tretji krog turnirja v Hamburgu Sportal Teniški turnirji ta teden potekajo v Hamburgu, Bastadu, Newportu, Pragi, Budimpešti in Lozani. Nosilci na omenjenih turnirjih so prvi in drugi krog po večini preživeli brez prask. Posloviti pa sta se morala denimo John Millman v Bastadu in Anna Bogdan v Budimpešti.

