Na Hrvaškem covidna podpora podjetjem z najmanj 70 odstotkov cepljenih delavcev 24ur.com Predstavniki hrvaške vlade, sindikatov in delodajalcev so dosegli dogovor o modelu nadaljevanja plačevanja državnih covidnih podpor podjetjem. Da bi podjetje še naprej prejemalo podporo, mora imeti najmanj 70 odstotkov cepljenih delavcev. Za ostala podjetja, ki so deležna podpore, bo višina zneska proporcionalna številu cepljenih delavcev.

