Prihodnje leto bomo dobili elektronske osebne izkaznice, določa novi zakon o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja, ki ga je sprejel Državni zbor v torek. Na osebni izkaznici bo po novem elektronski element, torej čip, ki bo omogočal hrambo biometričnih podatkov in dodatnih elementov za elektronsko poslovanje, kot so digitalna potrdila. preberite več » ...