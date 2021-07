Policist obsojen na leto in pol Dnevnik Policist policijske postaje Kozina Borut Banfi je bil na koprskem sodišču še nepravnomočno obsojen na leto in pol zapora, ker je tepel in nadlegoval mladoletne fante in enemu dvakrat naročil, da mora sleči spodnjice do kolen, so poročale Slovenske...

