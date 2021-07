Varuh človekovih pravic pozdravil sprejetje novele zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju RTV Slovenija Varuh človekovih pravic Peter Svetina je pozdravil torkovo odločitev DZ-ja, ki je s 86 glasovi za in s tremi proti potrdil predlog novele zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.

Oglasi Omenjeni pokojnine Najbolj brano Osebe dneva Tadej Pogačar

Luka Dončić

Janez Janša

Borut Pahor

Tanja Fajon