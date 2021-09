Na spektakularnem reliju Nova Gorica vnovična zmaga Turka, težave Zrinskega 24ur.com Reli Nova Gorica je upravičil sloves najmočnejšega in najtežjega slovenskega relija in to še nadgradil z izjemno zanimivimi hitrostnimi preizkušnjami ter divjimi boji med dirkači. Rok Turk je s superzmogljivim dirkalnikom razreda R5 (rally2) med slovenskimi posadkami rutinirano osvojil še četrti letošnji reli v domačem prvenstvu in v absolutni konkurenci zaostal le za Francozom Guigoujem.

