Kultura in kulturna dediščina naj postaneta humanistična agenda Evrope Vlada RS Danes, 11. septembra 2021, se je zaključila dvodnevna mednarodna konferenco Pravica do dediščine kot spodbuda za trajnostni razvoj. Glavno sporočilo konference je: kultura in kulturna dediščina naj postaneta humanistična agenda Evrope, združene na podlagi evropskih vrednot, saj je dediščina predvsem del naše humanistične tradicije.

