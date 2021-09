V Sarajevu je množica zahtevala pravico za mladeniča, ki sta umrla v nerazjasnjenih okoliščinah Reporter V Sarajevu je včeraj več tisoč ljudi protestiralo zaradi nerazjasnjenih okoliščin smrti dveh mladeničev. Terjali so "pravico za Dženana in Davida", ki sta umrla leta 2016 in 2018, poročajo tuje tiskovne agencije. Smrti Dženana Memića iz Sarajeva in Davida

