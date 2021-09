Na slavju največjega primorskega praznika so še enkrat več sporočili: “Svojega ne damo!” Primorske novice V Idriji so včeraj pripravili osrednjo državno proslavo ob 74. obletnici vrnitve Primorske k matični domovini. Med drugimi se je je udeležil predsednik republike Borut Pahor, ki je ob robu dogodka izpostavil pomen življenja v sožitju. Program so sooblikovali govorci, umetniki in drugi kulturni ustvarjalci z Idrijskega in Cerkljanskega.

Sorodno







Oglasi