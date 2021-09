RK Maribor Branik: Pogumna predstava premalo za uspeh v Celju Lokalec.si Rokometaši Celja Pivovarne Laško so v uvodnem krogu lige NLB premagali Maribor Branik z 32:25 (15:11). Rokometaši iz mesta ob Savinji so zmagovito odprli domačo sezono 2021/22. V lokalnem derbiju jim niso bili kos gosti iz štajerske prestolnice, ki jih je letos poleti prevzel Celjan Luka Žvižej. Izbranci domačega trenerja Alema Toskića so si odločilno prednost priigrali v ...

