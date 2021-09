Piše: Andrej Sekulović, Bogdan Sajovic, Jože Biščak Levi ekstremizem je veliko nevarnejši od desnega. To ugotavlja v letnem poročilu tudi Europol (Agencija Evropske unije za sodelovanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj). Kako je v Sloveniji? Kdo so najbolj znani levi ekstremisti? V Sloveniji levica ustvarja vtis nevarnosti desnega ekstremizma. To je daleč od re ...