Ruski teniški igralki ukradli olimpijske medalje Dnevnik Nepridipravi v Rusiji so se lotili hiše ruske teniške igralke Jelene Vesnine. Iz njenega doma so ukradli dve olimpijski odličji, zlato iz Ria de Janeira in srebro iz Tokia, ter nekaj nakita.

