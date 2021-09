Trgovci in prevozniki so si enotni: bolje to, kot da nas spet zapirajo 24ur.com Trgovci in prevozniki so si enotni, da novemu vladnemu odloku o PCT-pogoju ne nasprotujejo in da je boljše to, kot da jih spet zapirajo. A nimajo še jasnih navodil, kaj in kako. Imajo pa tudi pomisleke, saj je pogoj PCT na papirju nekaj drugega kot v praksi. Težko ga bo preverjati, pravijo. Živilske in kozmetične trgovine so izjema, a ne tiste znotraj trgovskih centrov. To je diskriminacija, opozarjajo.

