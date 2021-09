Nogometaši Interja iz Milana, za katerega je nekdanji slovenski reprezentant Samir Handanović odigral vso tekmo, so v tretjem krogu italijanskega državnega prvenstva zabeležili prvi remi. S Sampdorio so se v gosteh razšli z 2:2 in zamudili priložnost za skok na sam vrh prvenstvene razpredelnice, na katerem je sedaj Milan, ki je z 2:0 ugnal Lazio.



