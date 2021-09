Oktobra zbiranje nevarnih odpadkov Gorenjski glas Kranj – Iz Komunale Kranj so sporočili, da bo v prvi polovici oktobra na območju mestne občine Kranj ter občin Šenčur, Naklo, Preddvor in Jezersko potekala akcija zbiranja nevarnih odpadkov, zbranih v gospodinjstvih. Termine, lokacije zbiranja in...

Sorodno Oglasi Omenjeni Kranj Najbolj brano Osebe dneva Jan Oblak

Janez Janša

Matej Tonin

Janez Marič

Zdravko Počivalšek