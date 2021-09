Laschet v predvolilnem soočenju napadel Scholza zaradi finančnih škandalov Politikis Trije nemški kanclerski kandidati, krščanski demokrat Armin Laschet, socialdemokrat Olaf Scholz in kandidatka Zelenih Annalene Baerbock, so se v nedeljo zvečer soočili na drugem od treh velikih televizijskih soočenj. Laschet je napadel svojega glavnega tekmeca Scholza zaradi vrste finančnih škandalov, poroča nemška tiskovna agencija dpa. “Če bi moj finančni minister delal tako kot vi, bi […] The p ...

