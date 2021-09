V Prekmurju, točneje v Mačkovcih, je bilakonec tedna zadnja dirka državnega prvenstva v motokrosu. Domov so suverene zmage in s tem tudi naslove državnih prvakov v svojih kategorijah pripeljali Alex Novak, Žan Oven in Borut Koščak. Naslove podprvakov sta od Dolenjcev osvojila še hitri Jaka Peklaj in Alojz Fortuna. V najmočnejšem, odprtem razredu je premočno slavil Jan Pancar, ki pa je to dirko ...