Mercator in Herman & partnerji na SOF-u prejela kar 9 nagrad Demokracija Piše: P. T. Uspeh je v sodelovanju in točno to sta z devetimi nagradami na 30. Slovenskem oglaševalskem festivalu (SOF) dokazala Mercator in podjetje Herman & partnerji. Za projekt Mali šef so prejeli 1 zlato nagrado, 1 srebrno in 3 zlate za projekt Narezano po vašem okusu in 3 srebrne ter 1 zlato nagrado za projekt M SOSESKA. Izvršna direktorica marketinga in razvoja v skupini Mercator, Viktorij

Sorodno

Oglasi Omenjeni Mercator

Oglaševanje

Slovenski oglaševalski festival (SOF) Najbolj brano Osebe dneva Simon Zajc

Janez Janša

Ljubo Jasnič

Jernej Vrtovec

Primož Roglič