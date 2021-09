Hill obtožil Verstappna namernega trka v Hamiltona RTV Slovenija V svetu formule ena še vedno odmeva medsebojni trk med Maxom Verstappnom in Lewisom Hamiltonom na nedeljski dirki za VN Italije v Monzi. Že takoj so se pojavila ugibanja, kdo je kriv za nesrečo in odstop obeh kandidatov za letošnji naslov prvaka.

Sorodno

Oglasi