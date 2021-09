Črnomaljski župan Andrej Kavšek in direktor podjetja TGH Stjepan Jarnević sta danes podpisala pogodbo o dograditvi Regionalne kolesarske povezave Črnomelj - Kanižarica v vrednosti 879.607 evrov. Dela se bodo, kot sporočajo iz občine, začela še v tem mesecu, zaključila pa, zaradi nove turistične sezone in povečanega prometa v smeri proti mejnemu prehodu Vinica, najkasneje do konca junija 2022. pr ...