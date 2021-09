POZOR! Nesreča zaprla glavno cesto Lokalec.si Po poročanju prometno-informacijskega centra je prišlo do prometne nesreče na cesti Ptuj – Ormož. Cesta je trenutno zaprta. Prometno-informacijski center še poroča, da je cesta zaprta v obe smeri. Zapora je na odseku med Spuhljo in Borovci. Kot poroča Uprava za zaščito in reševanje RS se je nesreča zgodila malo pred pol drugo uro.

