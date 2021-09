"Tu skozi do trpečega greš mesta": 24 ur v svetu Božanske komedije RTV Slovenija Zgodovina ne pozna točnega datuma Dantejeve smrti, a več zgodovinskih virov jo postavlja v noč s 13. na 14. september. 700 let pozneje Italijani do vrhunca "Dantejevega leta" odštevajo s 24-urnim maratonskim branjem Božanske komedije.

