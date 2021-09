Podpolkovnik in poveljnik Veščinskega centra Slovenske vojske (SV) Jurij Raduha je na današnji novinarski konferenci ministrstva za obrambo predstavil izkušnje po uvedbi novega koncepta prostovoljnega služenja vojaškega roka. Kot je dejal, je zanimanje za služenje po ocenah SV za kar 40 do 50 odstotkov višje od prejšnjih let. Slovenska vojska je z novim konceptom pričela […] The post (Dvig starost ...