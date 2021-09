Poglejte, kaj je naznanila Jasna Kuljaj TOčnoTO.si Slovenska televizijska voditeljica Jasna Kuljaj, ki je to poletje pokazala svoje zapeljive čare v kopalkah, je tokrat napovedala sledeče. Na družabnem omrežju je delila fotografijo iz Gabrja. V vinogradu, med vrstami, sedi na tleh in v rokah drži velik grozd. S to fotografijo je napovedala, da bo pod Gorjanci dobra letina. Kakšno letino boste imeli […] Poglejte, kaj je naznanila Jasna Kuljaj was fi...

Sorodno



















Oglasi