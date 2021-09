V prometnih nesrečah letos že 21 mrtvih več kot v enakem obdobju lani 24ur.com Minuli teden so se na slovenskih cestah zgodile tri smrtne prometne nesreče, v katerih so umrle tri osebe. V letošnjem letu je na cestah umrlo že 88 oseb, v enakem obdobju lanskega leta pa 67, so sporočili z Generalne policijske uprave.

