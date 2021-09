Občina Brežice je vložila kandidaturo Brežic za naziv Evropsko mesto športa leta 2022. Naziv, ki ne prinaša denarnih ugodnosti, omogoča, da s promocijo športne vadbe in športnega turizma v domovini in tujini dosežejo zastavljene cilje in razvoj. Podeljuje ga Evropska zveza prestolnic in mest športa, ki omogoča kandidaturo v treh kategorijah. preberite več » ...