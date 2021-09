Nika Radišić po odličnem začetku izpadla v Portorožu RTV Slovenija Nika Radišić je prikazala odlično igro v prvem nizu, nato pa je naredila preveč neizsiljenih napak in ostala brez osmine finala turnirja WTA serije 250 v Portorožu. Kristina Mladenovic je bila boljša s 4:6, 6:1 in 6:2 po uri in 55 minutah.

