Na poti gostje, skrinjica je odklenjena, Anže pa vse bolj sumničav 24ur.com Dogajanje na Kmetiji je vse bolj pestro. Lina in Aljaž sta končno preživela noč skupaj, Ambrožu je uspelo nekaj, kar so doslej (neuspešno) poskušali že prav vsi, novi glava družine pa se sooča s številnimi izzivi. Poleg vsega člane družine čaka še posebno presenečenje - v družbi še dveh moških prihajata na obisk Nina in Polona iz Sanjskega moškega.

