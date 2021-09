Papež na Slovaškem: To potovanje me napolnjuje z energijo Demokracija Piše: C. R. Papež Frančišek je na svoj prvi obisk na Slovaško prispel 12. septembra popoldne, potem ko je pol dneva preživel v Budimpešti Papeža so na letališču v Bratislavi pričakali s tradicionalno pokušino kruha in soli, prejel pa je tudi šopek cvetja, značilnega za Slovaško. Na letališču v Bratislavi ga je pozdravilo več sto ljudi. Med najvišjimi ustavnimi predstavniki je bila tudi predsednica ...

Sorodno

Oglasi Omenjeni Papež Frančišek I.

Slovaška Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Janez Drnovšek

Jernej Vrtovec

Tamara Zidanšek

Josip Iličić