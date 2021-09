(FOTO) Sto let Prostovoljnega gasilskega društva Maribor Studenci Večer S svečano skupščino so v soboto člani Prostovoljnega gasilskega društva Maribor Studenci obeležili sto let svojega delovanja. Društvo ima 80 članov, od tega 34 operativnih članov, 22 mladince...

