Premiera dokumentarnega filma Nič nas ne sme presenetiti nocoj ob 21.00 na TV SLO 1 RTV Slovenija Obzidja, podzemni objekti in zaklonišča so bili nekoč grajeni kot obramba pred zunanjim sovražnikom. Čemu so bili v resnici namenjeni, čemu služijo danes? Dokumentarec zgosti zgodovino Slovenije in opozarja na nesmiselnost razpihovanja sovraštva in vojn.

Oglasi Omenjeni Maribor Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Janez Drnovšek

Jernej Vrtovec

Luka Mezgec

Ljubo Jasnič